PiS idzie drogą Putina? Balcerowicz: Pod osłoną gierkowskiej propagandy

500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów) – to propozycje programowe zaprezentowane podczas dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Zaprezentował je prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Niezwykle krytycznie do pomysłów PiS podchodzi Leszek Balcerowicz. Zdaniem byłego ministra finansów propozycje partii rządzącej można porównać do tego, co dzieje się w... Rosji. "Putin traci popularność w Rosji i ogłasza falę socjalnego rozdawnictwa zwlaszcza dla dzieci.A gospodarka Rosji jest bliska stagnacji.Kaczynski i Morawiecki pod osłoną gierkowskiej propagandy obiecują nowe ogromne wydatki z budżetu, też na dzieci, choć stoimy przed spowolnieniem" – tak ekonomisja odniósł się do sobotnich zapowiedzi PiS.