Wielka Brytania: Polak uciekł z policyjnego konwoju

Kamil M. wracał z sądu do więzienia Hewell po nieskutecznym odwołaniu się od 15-tygodniowego wyroku za napaść na tle seksualnym. Jak podaje BBC, mężczyzna zbiegł w pobliżu skrzyżowania na M42 w Coleshill (Warwickshire) w czwartek ok. godz. 19.15. Od tego czasu jesto on poszukiwany. Kamil M. mieszka w Smethwick (West Midlands), ale może mieć również powiązania z Warley i Handsworth.

Policja podaje rysopis mężczyzny. 36-latek ma ok. 1,82 m wzrostu, jest średniej budowy ciała. Ma ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. Cechy charakterystyczne to złoty ząb i dwa tatuaże na szyi. W chwili ucieczki miał na sobie niebieskie dżinsy, żółtą koszulkę i szare buty.

Policja apeluje, aby osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat poszukiwanego, kontaktowały się z Warwickshire Police pod numerem telefonu 101 (nr sprawy 351 z 21 lutego) lub anonimowo z Crimestoppers (nr tel. 0800 555 111 lub przez crimestoppers-uk.org).