„Do Rzeczy” nr 9: Izrael rozpoczął zimną wojnę z Polską

- Wielu obserwatorów nie potrafi zrozumieć, jak to się stało, że relacje polsko-żydowskie, mimo podpisania porozumienia premierów Mateusza Morawieckiego i Beniamina Netanjahu, są tak napięte. Dlaczego izraelscy politycy nie boja się używać pod adresem Polaków rasistowskich określeń i oskarżać wszystkich o brak zrozumienia? Trzy lata temu opisałem przyczyny tego zjawiska w książce „Krew na naszych rękach?”– pisze Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz uważa, że Polska odniosła sukces organizując szczyt bliskowschodni. - Polska pokazała, że mimo iż różnimy się co do sposobów działania, to możemy współdziałać z Unią Europejską i być pośrednikiem w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – mówi w rozmowie z Marcinem Makowskim.

Witold Repetowicz ostrzega z kolei, że nad Polską wisi „Groźba antyamerykanizmu”: - Niedawny szczyt bliskowschodni w Warszawie przyniósł niespodziewany i niepożądany przez polskie władze efekt: wściekłość znacznej części polskiej opinii publicznej na Amerykanów.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Piotr Semka w tekście „Wiosna, czyli każdy widzi to, co chce widzieć” pisze o przyszłości nowej partii: - Czy poparcie dla socjalnych postulatów i światopoglądowej rewolucji zaproponowanej przez Roberta Biedronia może być na tyle duże, by mieć decydujący wpływ na rozstrzygniecie najbliższych wyborów? Reakcje na nowa formacje są bardzo różne.

Czy przekop Mierzei Wiślanej to wyraz chorobliwej gigantomanii PiS, czy uzasadniony ekonomicznie i politycznie projekt? Nie ma łatwej odpowiedzi. Bo jedna i druga strona sporu utknęła na poziomie propagandy – pisze Łukasz Warzecha w tekście „Przekop niezgody”.

Wojciech Wybranowski w tekście „Zaszczuć księdza” udowadnia, że w Polsce wzrosła liczba gróźb wobec kapłanów oraz przypadków nękania osób duchownych różnych wyznań. A oficjalne statystyki i tak nie oddają jeszcze całej prawdy, bo wielu poszkodowanych nie zgłasza problemów.

To nie maturzyści z Warszawy wymyślili poloneza w jednopłciowych parach. To pomysł organizacji LGBT oraz Ben & Jerry’s – marki lodów, która walczy o prawa gejów i lesbijek na świecie, a teraz ma plan dla Polski – ujawnia Agnieszka Niewińska w tekście „Smak homopoloneza”.

Kilka miesięcy wystarczyło prawicowej partii VOX, by z nieliczącego się ugrupowania stać się znaczącą siłą w hiszpańskiej polityce. Czy PiS zyskuje silnego sojusznika na Zachodzie? – zastanawia się Małgorzata Wołczyk w tekście „Skrajna konieczność”.

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej opowiada w rozmowie z Łukaszem Zboralskim o szczegółach nowego prorodzinnego planu Viktora Orbana.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Kamila Baranowska kreśli sylwetkę Bartosza Cichockiego, który zacznie rządzić polską ambasadą w Kijowie („Fachowiec od Wschodu”); Piotr Gociek o swoich subiektywnych Oscarach filmowych za rok 2018; Ksiądz Andrzej Kobyliński o nowym problemie Kościoła z molestowaniem seksualnym („Kościół kontra pedofilia”); Stefan Sękowski o tym, czy polskie mięso jest zdrowe („Na „leżakach” tracą wszyscy?”); Rozmowa z prezesem zarządu KGHM („Wielkie sprzątanie w KGHM”); Łukasz Majchrzyk o tym, jak polski piłkarz rzucił na kolana włoskich kibiców („Italia u stóp Piątka”).

