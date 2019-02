Niemieckie media promują Biedronia? „Ma szansę odsunąć PiS od władzy”

„Ten człowiek ma ambitne plany. Jego partia stoi dopiero na początku drogi, ale Biedroń zabrał się do pracy z entuzjazmem i udzielającym się innym dobrym humorem. Niedawno zapytano go, czy byłby gotów zostać szefem rządu. Odpowiedź była taka sama, jak wtedy, gdy w Słupsku udzielał ślubów parom weselnym: „Tak, chcę, no jasne” - pisze autor artykułu, Gerhard Gnauck. Przypomina w szczegółach całą polityczną karierę polityka. „Na początku lutego powołał do życia nową partię. Nazywa się „Wiosna” i ma lewicowy, także socjalno-populistyczny i antyklerykalny program” - opisuje ostatnie działania Biedronia. Jak zaznacza, Wiosna chce wyraźnie oddzielić państwo od Kościoła i zmienić realia polskiej sceny politycznej, polegające na duopolu „narodowo-konserwatywnego PiS i liberalnej PO”.

„Być może powstanie możliwość odsunięcia PiS przez koalicję centrowo-lewicową”, pisze Gnauck, podkreślając, że według sondaży Wiosna cieszy się około 14 proc. poparcia. Zdaniem dziennikarza „PiS jest pod presją” po tym, jak wyszły na jaw „plany Jarosława Kaczyńskiego na budowę wieżowców w Warszawie”. „To może być szansa Biedronia”– ocenia „FAS”.

Lider Wiosny rozmawiał z dziennikiem o swoim programie. „Określam siebie jako euro-fundamentalistę, Wiosna to najbardziej proeuropejska partia w Polsce” – powiedział Biedroń. „FAS” pisze też, że były prezydent Słupska jest przeciwnikiem obecnego prawicowego rządu, ale uznaje niektóre jego socjalne projekty. „Program 500+ jest słuszny, ale niepełny. Trzeba poprawić jakość życia seniorów i osób niepełnosprawnych” –powiedział dziennikowi.

„W Polsce konserwatywni są politycy, nie mieszkańcy” – zapewnia Biedroń. „Prawa kobiet, równoprawność w małżeństwie, państwowe wsparcie dla zapłodnienia in vitro – to są problemy wymagające rozwiązania w XXI wieku” – ocenił w rozmowie z Gnauckiem.

„FAS” to nie pierwsza gazeta, która tak obszernie przedstawia portret Biedronia. Na początku lutego nowego lidera zaprezentował dziennik „Welt am Sonntag”. „Biedroń jest nadzieją opozycji”– pisał wtedy niemiecki korespondent pisma, Philipp Fritz.