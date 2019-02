Koalicja Europejska bez partii Teraz!. Petru wciąż liczy na "tango" za Schetyną

Na dzisiejszej konferencji wystąpili liderzy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych. Do wspólnego podpisania deklaracji o powołaniu Koalicji Europejskiej nie zaproszono jednak lidera partii Teraz! Ryszarda Petru. Grzegorz Schetyna tłumaczył, że zależało mu na tym, żeby stworzyć trzon kilku partii, w tym wypadku pięciu partii, które po wielotygodniowych negocjacjach są w stanie podpisać deklarację programową, ustalić ramy współpracy na wyborczych listach i uznać priorytety programowe. Jak podkreślił, pozostałe ugrupowania - w tym partia Teraz!, czy UED - będą zapraszane, żeby "w systematyczny i bardzo przemyślany sposób rozszerzać formułę Koalicji Europejskiej".

Co na to Petru? Polityk podkreśla, że ma ze Schetyną "inne ustalenia" oraz że nie było wśród nich udziału Teraz! na dzisiejszej konferencji. – Wraz z Joanną Scheuring-Wielgus negocjowaliśmy z Grzegorzem Schetyną udział w Koalicji Europejskiej. Mam nadzieję, że te ustalenia zostaną dotrzymane i że będzie o tym wiadomo w najbliższych dniach – tłumaczy, dodając iż ma nadzieję, że negocjacje zakończyło porozumienie, które zostanie zrealizowane.

Były lider Nowoczesnej wskazuje, że "do tanga trzeba dwojga", a on cały czas ma nadzieję, że jest ze Schetyną na to tango umówiony.