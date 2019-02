"Zarabia na moim zrabowanym życiorysie". Żona "Słowika" pozwie Patryka Vegę?

Monika Banasiak to to była żona "Słowika", jednego z bossów mafii pruszkowskiej. Po dwuletnim pobycie w areszcie śledczym, wydała książkę, zaczęła także udzielać licznych wywiadów. Mówi i pisze o swojej przeszłości związanej z działalnością przestępczą byłego męża. Jest określana mianem "królowej mafii" – napisała książę o takim właśnie tytule.

Temat mafii w swoim filmie "Kobiety mafii 2" podjął reżyser Patryk Vega. W produkcji pojawia się postać "spuchniętej Anki", dla której inspiracją była właśnie Banasiak. Ankę graną przez Kasię Warnke ze "Słowikową" łączy wiele: pobyt w areszcie, literacka kariera i aspiracje do bycia celebrytką. Tymaczem w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" Monika Banasiak wyraziła oburzenie faktem, że Vega nie skonsultował z nią stworzenia postaci "spuchniętej Anki".

– Ja nie dałam prawa panu Vedze – zresztą nigdy mnie o to nie pytał – żeby wykorzystywał mnie i moje życie i wycierał sobie nimi swoje brudne buty. Jeżeli Vega nie chciał się ze mną spotkać na planie filmowym, to spotkamy się na innym planie, na innej drodze i w innej sali, mniej kameralnej niż sala kinowa. Zaproszę pana Vegę do innego filmu, tym razem według mojego scenariusza – mówi Banasiak tygodnikowi. Wyraźna jest sugestia pozwania reżysera.

Jednocześnie była żona mafiozy krytycznie oceniła twóczość Patryka Vegi: – Rozumiem, że Vega aspiruje do tytułu polskiego Quentina Tarantino, ale nigdy nim nie będzie. Pozbądźmy się złudzeń. Razi mnie forma filmu, która sięga poziomu rynsztoka. Mnie wytykano, że wyjeżdżałam na wycieczki i kupowałam biżuterię za pieniądze zrabowane przez mojego byłego męża, a bije się brawo, kiedy Vega zarabia pieniądze na ludzkich tragediach, propagowaniu życia przestępczego i zrabowanym moim życiorysie.

