Wypadek samochodowy na Dolnym Śląsku. Ranni amerykańscy żołnierze

Rannych jest siedem osób – wszystkie to żołnierze z USA. Zdarzenie bada żandarmeria wojskowa.

Do wypadku doszło w miejscowości Trzebień na trasie A18 na Dolnym Śląsku. Bus z amerykańskimi żołnierzami z nieznanych na razie przyczyn zjechał do rowu, a potem przewrócił się na dach. Takie są wstępne ustalenia policji. Wszystkie ranne osoby jechały tym właśnie samochodem. Jednemu żołnierzowi nadal udzielana jest pomoc w miejscu wypadku. Sześciu kolejnych trafiło do trzech szpitali: w Bolesławcu, Żarach i Legnicy. Tam będą przechodzić specjalistyczne badania – opisuje RMF24, które informację o zdarzeniu otrzymało od jednego ze słuchaczy.

Czytaj także:

Katastrofa samolotu w USA. Boeing spadł do morzaCzytaj także:

„Nie będą Niemcy i Żydzi uczyć nas historii”. Nowy spot Grzegorza Brauna