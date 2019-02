Dzień po konwencji PiS, premier już w Szarm el-Szejk. Dotarliśmy do zdjęć zza kulis

Idea organizacji pierwszego szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej z Ligą Państw Arabskich pojawiła się we wrześniu 2018 r. Ustalono wówczas, że szczyt odbędzie się w Szarm el-Szejk w lutym 2019 r. W trakcie szczytu polski premier zabierze głos podczas jednego z paneli.

Dialog i bezpieczeństwo

Spotkanie stanowi nową platformę dialogu politycznego obu organizacji i ma wyznaczać główne kierunki dalszego rozwoju współpracy UE z krajami arabskimi. Celem rozmów jest nadanie impulsu dla wspólnego podejścia do wyzwań regionalnych, które rzutują na stabilność i bezpieczeństwo obszaru euro-śródziemnomorskiego. Szczyt ma być też potwierdzeniem na najwyższym poziomie współdziałania obu stron w wymiarze globalnym, w kwesti m. in. zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, efektywny i prymat ładu globalnego opartego na prawie międzynarodowym.

Dialog UE-LPA prowadzony jest od 2008 r. na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Dotychczas odbyło się pięć spotkań ministerialnych. Tegoroczny szczyt to nowy rozdział w kooperacji Unii Europejskiej oraz Ligi Państw Arabskich.

Rozmowom będą przewodniczyć szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi.

Polskę reprezentuje premier

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w szczycie jako szef polskiej delegacji. Towarzyszą mu m. in. minister ds. UE Konrad Szymański, a także szef gabinetu Marek Suski. Szczyt w Egipcie to okazja także do rozmów z przywódcami innych państw UE.