„Strzelać, trzeba strzelać”. Wałęsa o ludziach, którzy nazywają go „Bolkiem”

– Nigdy nie donosiłem, to wszystko kłamstwo – stwierdził Wałęsa w rozmowie z Markiem Czyżem. Wyjaśniał też, dlaczego jest oskarżany o współpracę ze służbami komunistycznymi. – Jak ich nie przekonam faktami i dowodami. Zobacz Pan na moim Facebooku, przecież tam jest, jak wykorzystują Walentynowicz i innych, jak jej dają papiery po to, żeby ze mną walczyła. A po co to robili? Po co w stanie wojennym zawieźli te papiery Walentynowicz? Bo chcieli mnie wykorzystać, żebym ich jakoś poparł. Dawali mi stanowiska, pieniądze i wszystko. A ja nie dałem się i wtedy mówią: to my cię załatwimy. I zawieźli Walentynowicz te papiery – opowiadał Wałęsa.

Dodał, że „pewnych ludzi nic nie przekona”. – Ohyda polega na tym, że żonę Kiszczaka wykorzystano przeciwko mnie, dowożąc te papiery w kartonach, a ona to potwierdziła – tłumaczył. Zasugerował też, że za wszystkim stoi... Jarosław Kaczyński. – Dzisiaj widać po tych papierach, które Kiszczak niby ogłasza, że Kaczyński z Kiszczakiem żyli w dobrej komitywie – ocenił były prezydent. Odniósł się w ten sposób do teczek, które znaleziono w 2016 roku w domu zmarłego byłego szefa komunistycznego MSW, Czesława Kiszczaka. Były to dokumenty TW „Bolka”.

W lutym Lech Wałęsa i jego współpracownicy poinformowali, że przeciw 20 osobom, które krytykują byłego prezydenta i zarzucają mu bycie „Bolkiem”, zostaną skierowane pozwy sądowe.