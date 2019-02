Urban kpi z propozycji PiS. Chodzi o emerytów

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka już od lipca oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy. Kolejna propozycja to 13. emerytura na poziomie najniższego świadczenia, czyli 1100 zł. I to właśnie ten pomysł wywołał ironiczną reakcję Jerzego Urbana, byłego rzecznika komunistycznego rządu, redaktora naczelnego antyklerykalnego tygodnika "Nie".

"Zgadnijcie, kto dostanie w tym roku dodatkowe 1100 zł emerytury" – taki wpis ze zdjęciem Urbana został zamieszczony na Twitterze gazety.

W 2011 roku w rozmowie z "Super Expressem" Jerzy Urban pytano o wysokość swojej emerytury powiedział: – Nie wiem dokładnie ile, ale jest to gdzieś ok. 4700 zł.

Stwierdził, że na pobieranie świadczenia zdecydował się dopiero po 17 latach od momentu, w którym uzyskał do niego prawo.

