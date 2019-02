"Kiedy rządzili, tak na te sprawy nie patrzyli". Błaszczak odpowiada opozycji

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak był dziś gościem "Sygnałów dnia" na antenie Polskiego Radia. Polityk odniósł się do reakcji opozycji na sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości i związane z tym nowe propozycje dla Polaków. Przypomnijmy, że posłowie PO przekonywali, że partia Jarosława Kaczyńskiego głosi ich hasła. Sam Grzegorz Schetyna stwierdził, że prezes PiS po trzech latach przyznał mu rację ws. 500 Plus dla pierwszego dziecka.

– Kiedy rządzili, tak na te sprawy nie patrzyli, dopiero od 2015 roku, po zwycięstwie Andrzeja Dudy i PiS, to się zmieniło. Dziś chcieliby, żeby było tak, jak było. A nawet chcieliby, żeby było jeszcze gorzej, bo to, co proponują, to nie jest rozwój, to stagnacja – stwierdził szef MON. Jak dodał, jeszcze w 2015 roku ci sami politycy mówili, że pieniędzy na takie projekty nie ma. – Rząd PiS doprowadził do tego, że program 500 Plus został wdrożony i sfinansowany. (…) Mamy niskie bezrobocie i rekordowy wzrost gospodarczy. PiS potrafi rządzić, a to powoduje, że możemy rozbudować program – tłumaczył. Błaszczak podkreślił, że choć konkurenci polityczni PiS mówią o rządzie najgorsze rzeczy, to program jest konsekwentnie realizowany. – Jesteśmy wiarygodni – dodał.