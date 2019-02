Co Gross mówił na konferencji w Paryżu? Opublikowano fragment referatu

Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, Jan Tomasz Gross uczestniczył w paryskiej konferencji „Nowa polska szkoła historii i Holocaustu”. Informację o tym, co Groos mówił podczas tego spotkania podawał wówczas serwis wpolityce.pl, który powoływał się na uczestnika tej konferencji infułata Stanisława Jeża, byłego rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Fragment referatu Grossa pojawił się wczoraj na profilu Instytutu Pileckiego na Facebooku.



„Wiedzą Państwo: Fakt, który jest całkowicie nieoczekiwany i zadziwiający, jak mi się wydaje, dla opinii publicznej na Zachodzie to to, że Zagłada na Wschodzie została przeprowadzona w sposób zasadniczo różny. Połowa, być może, wszystkich zamordowanych Żydów, została zamordowana in situ, sur place, a nie w obozach Zagłady. Zabijani byli we wsiach i miasteczkach, gdzie mieszkali, albo zostali przesiedleni do … wszędzie, na całkowitym widoku dla ludności miejscowej. I to nie jest fakt tylko w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, Białorusi, w Rosji … Tak więc, znajomość faktów, [DWA-TRZY NIECZYTELNE SŁOWA] uczestnictwo w ten sposób lub w inny w procesie eksterminacji ludności żydowskiej, która została zorganizowana przez Niemców, odcisnęła piętno wiedzy wśród ludności lokalnej w sposób całkowicie różny od tego, jak to miało miejsce tutaj, we Francji, w Holandii, w [NIECZYTELNE JEDNO SŁOWO]” – miał - według Instytutu Pileckiego - mówić podczas paryskiej konferencji Gross.

