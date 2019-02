Prokuratura: Giertych próbował ingerować w treść zeznań Birgfellnera

O sprawie informuje TVP Info. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu mec. Roman Giertych złożył wniosek o wyłączenie prokurator prowadzącej postępowanie sprawdzające ws. zawiadomienia złożonego przez Geralda Birgfellnera. Wniosek został przez prokuraturę odrzucony jako bezzasadny. Co ciekawe, podczas analizy nagrań z przesłuchania Austriaka zamiast stronniczości prokurator, dopatrzono się czegoś innego. Otóż to Roman Giertych miał - według prokuratury - próbował zmieniać treść zeznań biznesmena. Adwokat miał kilkukrotnie ingerować w udzielane przez świadka odpowiedzi oraz usiłować zmienić treść tłumaczenia.

Do informacji tej odniósł się na Twitterze sam zainteresowany. "Prokuratura oświadczyła, że ja próbowałem ingerować w treść tłumaczenia zeznań Birgfellnera. W jednym przypadku to prawda. Wtedy, gdy tłumacz źle je przetłumaczyła, co później sama przyznała i protokół poprawiono zgodnie z moją uwagą. Temu zaprzeczycie szanowni prokuratorzy?" – napisał na Twitterze Roman Giertych.

