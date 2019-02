Burza po wpisie Kukiza i zdecydowana reakcja. "Każdy przypadek nazywania mnie antysemitą będę zgłaszał do prokuratury"

Wpis Pawła Kukiza związany z rocznicą śmierci Augusta Fieldorfa "Nila" wywołał zamieszanie w mediach społecznościowych. Powód? Poseł przypomniał, że sędziowie, którzy osądzili generała, byli Żydami. Post skomentował m.in. Jonny Daniels z fundacji From the Depths. "Ten antysemicki tweet to nic innego, jak polityk o niskim poziomie sięgający dna i próbujący obwinić o wszystko Żydów" – napisał.

Do tego typu reakcji lider Kukiz'15 odniósł się na Facebooku. Wyjaśnił z jakich powodów zdecydował się na podawanie takich informacji.

Oświadczam, że:

1. moje wpisy są reakcją na obraźliwe wobec Narodu Polskiego wypowiedzi pani Mitchell (dziennikarki), premiera Izraela Netanjahu oraz ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Katza, którzy winą za przypadki udziału Polaków w Holokauście chcą obarczyć cały Naród Polski i jego polskie władze z czasów niemieckiej okupacji

2. nie jest moją intencją - i nigdy nie było- cedowanie odpowiedzialności za komunistyczne zbrodnie dokonane na Polakach przez osoby narodowości żydowskiej na cały Naród Żydowski.

3. uważam, że tylko w drodze rzeczowych argumentów, opartych na dokumentacji historycznej i obopólnym żalu jesteśmy w stanie doprowadzić do prawdziwego pojednania pomiędzy Żydami i Polakami.

4. Mam również nadzieję, że strona żydowska w przyszłości wskazywać będzie na konkretne osoby narodowości polskiej, które przyczyniły się do niemieckiej polityki eksterminacji Narodu Żydowskiego w czasach II wojny światowej, wymieniając je z imienia i nazwiska i zaprzestanie stosowania obraźliwych uogólnień w rodzaju „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki"

– napisał Paweł Kukiz. Polityk zapowiedział, że każdy przypadek nazwania go antysemitą będzie zgłaszał do prokuratury.