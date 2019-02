"PO ma kłopot, jest chyba przerażona naszymi propozycjami"

– Platforma ma kłopot, bo jest chyba przerażona naszymi propozycjami – mówił Sasin. Polityk stwierdził, że działania opozycji są nielogiczne, gdyż jej politycy z jednej strony zarzucają PiS-owi, że przejął ich program, a z drugiej strony twierdzą, że te postulaty są nierozsądne. –

Gdyby brać poważnie to, co mówią, to na to by wychodziło że krytykują swoje propozycje – ocenił.

W programie TVP Info polityk przestrzegał przed głosowaniem PO, zaznaczając, że jeżeli politycy opozycji doszliby do władzy, to programy socjalne PiS mogą zostać cofnięte.

– Jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory, to nie tylko nie wprowadzi żadnych rozwiązań korzystnych dla Polaków, bo pokazała przez 8 lat, że to nie są rzeczy, które chciałaby realizować, ale myślę, że mogę powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że te wszystkie propozycje, które wprowadziliśmy, będą w poważnym niebezpieczeństwie, że oni doprowadzą bardzo szybko polskie finanse publiczne do takiego stanu, że będą się wycofywać po kolei z tego, co daliśmy Polakom” – zapewniał Sasin.