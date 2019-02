Adrian Zandberg o "Gazecie Wyborczej": Porąbało was?

"Wyborcza" opublikowała tekst zatytułowany: "PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze". Obok dziennik wydrukował grafikę z informacją o podwyżkach dla wojskowych, nauczycieli i pielęgniarek. I właśnie do tych dwóch ostatnich grup nawiązał na Twitterze Adrian Zandberg.

"Serio, @gazeta_wyborcza? Nazywacie podwyżki dla pielęgniarek i nauczycieli 'rozdawaniem naszych pieniędzy'? Porąbało was? Podwyżki, i to dużo wyższe, są konieczne. Bez nich padną usługi publiczne. Czy liberałowie będą dalej bajdurzyć o rozdawnictwie, gdy zabraknie pracowników" – napisał szef partii Razem.

Z grafiki opublikowanej przez "Wyborczą" wynika, że w 2019 roku nauczyciel stażysta dostanie 371 zł podwyżki, natomiast nauczyciel dyplomowany – 508 zł. Z kolei pielęgniarki mają otrzymać 100 zł brutto od lipca.

Nowa "piątka" PiS

Dziennik Adama Michnika wymienił też obietnice partii Jarosława Kaczyńskiego przedstawione podczas ostatniej konwencji partii i podsumował je nagłówkiem: "Szczodra sobota, czyli jak PiS kupuje wyborców".

Przypomnijmy, że 23 lutego Kaczyński zapowiedział m.in. rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastą emeryturę dla seniorów w kwocie 1100 zł, a także ulgi podatkowe dla osób do 26. roku życia. Według "Wyborczej" koszt tych obietnic to 40 mld zł.