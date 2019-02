Stworzyli piramidę finansową, teraz odpowiedzą przed sądem

Działalność Michała C., Moniki Doroty C. polegała na mechanizmie tzw. piramidy finansowej. Polegał on na pozyskaniu przez jej założycieli jak największej liczby uczestników, którzy wprowadzeni w błąd, co do możliwości osiągnięcia obiecanych zysków, wpłacali im pieniądze, a także działając pod wpływem błędu, nakłaniali inne osoby do wpłacenia środków pieniężnych. Stworzona przez oskarżonych piramida finansowa z góry była skazana na upadek.

Piramida finansowa funkcjonowała dopóki suma wycofywanych przez uczestników pieniędzy była niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych środków, natomiast kiedy żądania poszczególnych osób do wypłaty zysków nasiliły się, piramida upadła.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi im do 10 lat więzienia.