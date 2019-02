"PSL napluł w twarz własnemu elektoratowi". Mocne słowa posła

Marek Jakubiak był gościem telewizji internetowej wPolsce.pl. Polityk odniósł się m.in. do decyzji Polskiego Stronnictwa Ludowego o dołączeniu do Koalicji Europejskiej. – Środowisko PSL to środowisko bliskie sercu chyba każdego normalnego człowieka, bo to narodowcy, przywiązani do ziemi, którzy polskość mają w tej krwi w ziemi umaczanej – wskazał Jakubiak. Poseł określił ruch PSL jako "naplucie w twarz własnemu elektoratowi", które "nie może być wybaczone".

– Rolnicy to twardzi ludzie. Szanownemu panu Władysławowi będzie trudno wytłumaczyć elektoratowi, jak to jest ubabrać się w poglądach, które w żaden sposób nie przystają do PSL– dodał.

W podobnym tonie wypowiadał się w ostatnim czasie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Gość telewizji wPolsce.pl skomentował także samą koncepcję Koalicji Europejskiej, w skład której wchodzą PO, Nowoczesna, SLD, Zieloni i właśnie PSL. – Program oparty na nienawiści do PiS, jest żadnym programem. To kłębek nienawiści skoncentrowany w jednym miejscu – podkreślił Marek Jakubiak.