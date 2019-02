Sąd: Zatrzymanie byłych szefów KNF bezzasadne

"To nasze hasła", "prezes przyznał mi rację". Platforma o propozycjach PiS

To wszystko to nasze hasła. Zobaczymy jak będzie z ich realizacją - powiedział na konferencji prasowej rzecznik PO Jan Grabiec. Odniósł się w ten sposób do zaprezentowanych dziś obietnic Prawa i Sprawiedliwości.