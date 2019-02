Warszawa: Zatrzymano nożownika z Dworca Wileńskiego

Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicach Dworca Wileńskiego w Warszawie doszło do ataku nożownika, w wyniku którego ranę kłutą szyi odniosła jedna osoba.

Gdy doszło do ataku nożownika, to na dworcu byli strażnicy miejscy. Funkcjonariusze podejmowali wówczas interwencję wobec innego mężczyzny, gdy podeszła do nich zaniepokojona kobieta, która zaalarmowała ich o rannym mężczyźnie na innym peronie. Mężczyzna trzymał się za szyję, z której tryskała krew. Okazało się, że zaatakował go nożownik, który zbiegł.

Policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia około północy. Funkcjonariusze otrzymali informację o rannym leżącym na jednym z peronów. Wówczas, w trakcie interwencji, policjanci zauważyli mężczyznę, który zaczął uciekać. Wtedy padły strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został zatrzymany, ale szybko okazało się, że nie miał związku ze sprawą.

Dzisiaj nożownik został zatrzymany w Warszawie przez policjantów z dzielnicy Targówek. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa.