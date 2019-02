Kukiz przypomina: Dziś Dzień Dinozaura. Można to uczcić oglądając Jurassic Park albo...

"Dziś jest Dzień Dinozaura. Można to uczcić oglądając Jurassic Park albo wsłuchując się w opowieści pani Ewy Kopacz o relacjach człowiek-dinozaur, o bardzo dawnych czasach i presji, jaką wywierał człowiek na dinozaura poprzez systematyczny, dwumiesięczny obrzut kamieniami" – napisał na Twitterze lider Kukiz'15, a do swojego wpisu załączył nagranie jednego z występów medialnych byłej premier.

Przypomnijmy, że Ewa Kopacz w jednym z programów mówiąc o efektach tzw. taśm Kaczyńskiego powiedziała: "Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić". – Wie Pani co robili? – zwróciła się do dziennikarki. - Rzucali kamieniami w tego dinozaura – dodała Kopacz. – I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące, rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens – kontynuowała swój wywód wiceszefowa PO.

Teoria Ewy Kopacz na temat dinozaurów stała się hitem internetu. Powstała na ten temat cała masa memów. Zobaczcie te najlepsze:

