Youtube blokuje kanały antyszczepionkowe. Wcześniej zrobił to Facebook

Youtube chce uniemożliwić kanałom antyszczepionkowym zarabianie na publikacji filmów. W tym celu zablokował reklamy dla tego typu kont. „Zamieszczanie w serwisie niebezpiecznych i szkodliwych dla użytkowników treści jest sprzeczne z regulaminem platformy" – oświadcza Youtube, tłumacząc swoją decyzję.

Wcześniej podobne działania podjął Facebook. Była to odpowiedź na list posła amerykańskiej Partii Demokratycznej, Adama Schiffa. Polityk ostrzegał w piśmie o złym wpływie społecznym kanałów antyszczepionkowych. „Informacje zniechęcające do stosowania szczepionek mogły przyczynić się do wzrostu zachorowań na odrę" – stwierdził Schiff. W efekcie Facebook „zmniejszył lub usunął tego typu treści z tzw. rekomendacji oraz grup polecanych, obniżył je w wynikach wyszukiwania”. Serwis zapewnił też, że zwiększy to dostęp do bardziej wiarygodnych informacji. Na list polityka zareagował podobnie także Google.