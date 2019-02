"Pana reakcja uderza w wolność słowa i prawdę historyczną". Kukiz wzywa Czuchnowskiego do publikacji sprostowania

Polityk domaga się od Czuchnowskiego, aby ten w ciągu trzech dni opublikował na Twitterze i na łamach "Wyborczej" sprostowanie ws. wpisu, w którym nazwał go antysemitą. "Pana reakcja uderza nie tylko w moje dobro osobiste, ale także prawdę historyczną i wolność słowa, które próbuje się dziś tłumić za pomocą dyrektyw politycznych" – podkreślił w piśmie lider Kukiz'15. "Co więcej, tego typu działania mają na celu zmanipulowanie opinii publicznej i dyskredytację mojej osoby w oczach społeczeństwa, bowiem przypisywanie mi antysemityzmu niewątpliwie godzi w moje dobre imię i może podważyć zaufanie do mnie jako polityka" – dodał.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz opublikował na Twitterze wpis związany z rocznicą śmierci Augusta Fieldorfa "Nila". Wpis ten wywołał lawinę komentarzy i zarzuty o antysemityzm. Powód? Poseł przypomniał, że sędziowie, którzy osądzili generała, byli Żydami. Polityk zapowiedział, że każdy przypadek nazwania go antysemitą będzie zgłaszał do prokuratury.

Do całej sytuacji odniósł się Czuchnowski, który nazwał Kukiza "zwykłą świnią" i zarzucił mu, że w 2015 roku wprowadził do Sejmu antysemitów. "W odpowiedzi Kukizowi:tak Kukiz.Przez swoje wystąpienia jesteś antysemitą,krzewisz antysemityzm w Polsce, wprowadziłeś nacjonalistòw i antysemitów do Sejmu.Jesteś też zwykłą świnią. A teraz mnie pozywaj..." – napisał dziennikarz "Wyborczej" na Twitterze.

Czytaj także:

Czuchnowski do Kukiza: Krzewisz antysemityzm, jesteś zwykłą świnią. A teraz mnie pozywaj