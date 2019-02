Kto nowym komisarzem UE? Zaskakujące nazwiska na liście potencjalnych kandydatów

O kulsach sprawy pisze portal Rp.pl. – Bardzo zabiega o to Jerzy Kwieciński, minister rozwoju – mówi rozmówca z Nowogrodzkiej dobrze orientujący się w sytuacji. Nazwisko Kwiecińskiego pojawiło się na tzw. krótkiej liście potencjalnych kandydatów. I jest tam duża konkurencja – zaznacza medium.

Rozważane są także kandydatury m. in. wicemarszałka Senatu Adama Bielana, wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego oraz europosła Tomasza Poręby. Wiele wskazuje na to, że PiS będzie chciało postawić na kogoś, kto będzie politycznym „wojownikiem" na forum Komisji. I w tym kontekście pojawia się nazwisko Joachima Brudzińskiego – opisuje Rp.pl.

Kandydat musi przejść przez przesłuchanie przed Parlamentem Europejskim. Możliwe, że odbędzie się ono dopiero późną jesienią. A to oznacza – co pisała już „Rzeczpospolita" – że kandydata może ostatecznie wskazać już nowy rząd. Dlatego PiS nie ogłosi nazwiska swojego kandydata teraz i będzie to odkładało w czasie.