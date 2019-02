Alpy: Polak zginął podczas schodzenia z Mont Blanc

Mont Blanc to najwyższy szczyt Europy, liczący 4808,72 m. n. p.m. Polak spadł 400 metrów z grani na wysokości 2 200 m n.p.m. Według doniesień mediów, wspinacz popełnił techniczny błąd i odpadł od ściany. Nie podano jeszcze tożsamości alpinisty. W wyprawie udział brało pięciu innych doświadczonych alpinistów z Polski i Rosji. W gronie tym był Denis Urubko. W poniedziałek Urubko potwierdził, że grupa zdołała zdobyć Mont Blanc.

To już drugi w ciągu kilku dni wypadek w Alpach z udziałem Polaków. Zalediwe dwa dni temu dotarła informacja o śmierci dwóch polskich alpinistów, którzy w Alpy wybrali się, aby tam spędzić ferie zimowe. Do tragedii doszło podczas wspinaczki na Matterhorn. Jest to szósty pod względem wysokości samodzielny szczyt alpejski, położony w Alpach Pennińskich. Wszystko wskazuje na to, że śmierć nastapiła w środę. Polacy wspinali się granią Hörnli – popularną drogą na wierzchołek góry (4478 m n.p.m.). Nie wiadomo dokładnie, jak przebiegały zdarzenia. Poszukiwania Polaków ruszyły w piątek. W sobotę u podnóża wschodniej ściany szczytu odnaleziono dwa ciała.

