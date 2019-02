Konsternacja w studiu TV. Chodzi o... dokonania proekologiczne PO

Czy tak szeroka koalicja, zrzeszająca ugrupowania mocno się od siebie różniące, ma szanse na sukces wyborczy? To pytanie jest zadawane w mediach niemal nieustannie. I z pewnością wątpliwości nie rozwieje rozmowa, jaką z liderem proekologicznej partii Zielonych Markiem Kossakowskim przeprowadził Piotr Witwicki na antenie Polsat News.

Dziennikarz zapytał: – Czy jest pan w stanie wymienić jakieś dokonania PO proekologiczne? – W tej chwili nie – odparł po chwili konsternacji działacz. I dodał: – Ale na pewno takie były. – To nieźle jak na koalicjanta – skwitował prowadzący.

PSL to kolejna partia, której obecność w Koalicji Europejskiej wydaje się być mocno dyskusyjna – ze względu na przywiązanie do tradycyji i Kościoła katolickiego, jakie leżą u podstaw funkcjonowania ugrupowania Kosiniaka-Kamysza. Jak to pogodzić np. z postulowanym przez SLD rozdziałem Kościoła od państwa? Już teraz współpraca w ramach Koalicji prowadzi do wewnętrzych podziałów w PSL-u.

– Wszystkie partie, które walczą z Kościołem przegrywają – powiedział Sławomir Świerzyński. Lider zespołu Bayer Full ogłosił, że zamierza opuścić Polskie Stronnictwo Ludowe. Powodem decyzji gwiazdy disco polo o rozstaniu się z Polskim Stronnictwem Ludowym jest przystąpienie tej partii do Koalicji Europejskiej, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i partia Zieloni. O miejsce dla siebie w Koalicji ubiega się również partia Teraz!.

W rozmowie z TVP Sławomir Świerzyński oświadczył, że nie zgodzi się na taki "miszmasz, kogel-mogel, firli-mirli", w którym połączone siły są dla niego kompletnie obce. – To jest kanion kolorado który nas dzieli – stwierdził. – Powinniśmy iść własną drogą. Jak teraz będą to szyć moi koledzy, nie mam pojęcia – dodał.