"Obnażyła dziś całą prawdę". Szydło przyniosła do studia "Wyborczą"

Wtorkowa okładka "Gazety Wyborczej" mogła wprawić w osłupienie. Podwyżki dla wojskowych, nauczycieli oraz pielęgniarek zostały opisane w ten sposób: "PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze. Partia rządząca uległa naciskowi zarówno grup społecznych, jak i kalendarza wyborczego". O 14 proc. wzrosną wynagrodzenia wojskowych, a o 16,1 proc. płace nauczycieli. Z kolei pielęgniarki otrzymają 100 zł brutto więcej od lipca. To grupy zawodowe, które często narzekają na zbyt niskie płace. Jednak według wtorkowej okładki gazety Adama Michnika, realizowane przez rząd PiS podwyżki to "rozdawanie pieniędzy".

Beata Szydło odniosła się do okładki dziennika. Jej zdaniem, gazeta "obnażyła dziś całą prawdę o Koalicji Obywatelskiej i jej stosunku do Polaków". – Wyśmiane zostały propozycje podwyżek dla różnych grup społecznych – zwróciła uwagę wicepremier ds. społecznych. I zaznaczyła, że właśnie tym od opozycji różni się PiS, który kwestie m. in. podwyżek traktuje bardzo poważnie.

– Szydzą z tego i mówią, że to rozdawnictwo – przekonywała Szydło. Polityk stwierdziła, że ci politycy i dziennikarze, którzy krytykują te propozycje, "rozumieją tego, jak żyją Polacy".