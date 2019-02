Giertych i Dubois narazili Birgfellnera?

Informację o przekazaniu zawiadomienia do rozpoznania podał na Twitterze senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. "W związku ze złożonym przez Pana zawiadomieniem z dnia 8 lutego 2019 r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez adw. Romana Giertycha i adw. Jacka Dubois, uprzejmie Pana informuję, że na mocy postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 19.02.2019 r., ww. sprawa została przekazana do merytorycznego rozpoznania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Izby Adwokackiej w Łodzi" – czytamy w piśmie podpisanym przez adw. Ewę Krasowską, które senator PiS opublikował na Twitterze.

To właśnie Marek Pęk złożył w tej sprawie zawiadomienie. Zdaniem senatora, Roman Giertych i Jacek Dubois mogli podejmować działania niezgodne z interesami swojego klienta Geralda Birgfellnera z jednoczesnym narażeniem go na odpowiedzialność karną. Polityk wskazał również, że adwokaci mogli "udzielić klientowi porady prawnej niezgodnie z dobrą wolą i wiedzą, bez dochowania należytej uczciwości, sumienności i gorliwości, zatajając przed nim ryzyko poniesienia przez niego odpowiedzialności karnej", "naruszyć obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej", a także "przyjmować w mediach rolę rzecznika prasowego ich klienta oraz udzielać wypowiedzi, które nie wynikały z merytorycznej potrzeby odpowiedzi na zarzuty stawiane klientowi".