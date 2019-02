Godek: Homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią

Kaja Godek i Paweł Rabiej byli wczoraj gośćmi Bogdana Rymanowskiego w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. Karty LGBT. Przypomnijmy, że karta ta zawiera postulaty zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży o odmiennej orientacji seksualnej i przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach. Zakłada także utworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT, którym grozi przemoc, bezdomność lub inne problemy związane z tożsamością płciową oraz działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. Wdrażanemu przez Trzaskowskiego programowi LGBT wypowiedziała wojnę windsurferka Zofia Klepacka, która powiedziała stanowcze "nie" promocji LGBT.

Rabiej rozczarowany Klepacką

Rozczarowania postawą Klepackiej nie krył wiceprezydent Warszawy.– Promować można szynkę w sklepie, a orientację seksualną się ma, albo się jej nie ma, taką lub inną – podkreślił Rabiej. Jak dodał, jest to nastawianie źle społeczeństwa do osób homoseksualnych. – Jako sportowiec, powinna dbać o to, żeby nie dzielić ludzi, tylko szanować godność każdego człowieka – podkreślił.

Mocnych słów na temat dokumentu podpisanego przez Trzaskowskiego nie szczędziła również Kaja Godek. Jej zdaniem forsuje on teorię orientacji seksualnej. – De facto w sferze seksualności mamy do czynienia z normą lub wynaturzeniem – zauważyła i dodała, że karta ta "faworyzuje określoną grupę społeczną, która sama się definiuje i domaga się przywilejów". Działaczka pro-life zwróciła jednak uwagę na inny, istotny problem związany z dokumentem. – Ja przede wszystkim jestem przerażona z tym, co ma się stać w obrębie edukacji, bo tam w deklaracji jest powiedziane, że w szkołach ma być prowadzona tzw. edukacja seksualna według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To jest dokument, który jest bardzo kontrowersyjny, zawiera treści, które niszczą dzieci – podkreśliła. Paweł Rabiej tłumaczył, że "dzieci interesują się swoim ciałem już w najmłodszych latach" i chodzi o to, aby miały rzetelną edukację seksualną.

Godek: Homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią

Kaja Godek wskazywała, że deklaracja LGBT zawiera "postulat seksualizacji dzieci od najmłodszych lat". – W wieku 6-9 lat dzieci mają poznać metody antykoncepcji. W wieku 9 lat mają wiedzieć, jak negocjować satysfakcjonujący seks. Dlaczego homolobby jest zainteresowane seksualizacją dzieci? Dlatego, że homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią – wskazała działaczka.