Powyborcza rekonstrukcja rządu. "Rz": PiS rozważa likwidację stanowisk

Z ujawnionych niedawno czołówek list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego wynika, że o mandat ubiegać się będzie wielu obecnych członków gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jeśli osoby te zwyciężą, będzie to równoznaczne z koniecznością wyboru ich następców.

Jak donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", nazwiska nowych członków rządu zostaną oficjalnie podane na konferencji prasowej premiera po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, jednak nieoficjalnie mają być zatwierdzone dopiero tydzień wcześniej. Polityk PiS w rozmowie z dziennikiem wskazuje, że "intencją jest, by stanowiska pań minister przynajmniej w dużej części zastąpić również kobietami". – W PiS nie ma żelaznego parytetu, ale dbamy o to, by kobiety były w rządzie – dodaje.

Kto zatem zastąpi Beatę Szydło na stanowisku wicepremier ds. społecznych? Według ustaleń gazety, wiele wskazuje na to, że nikt, ponieważ jedną z rozpatrywanych opcji jest likwidacja stanowiska. Podobny los może spotkać stanowisko minister do spraw humanitarnych, które obecnie sprawuje Beata Kempa.