Sprawa Bartłomieja M. Tvn24.pl: Dziś przesłuchanie Macierewicza

Z informacji, którą tvn24.pl potwierdziło w dwóch źródłach wynika, że przesłuchanie rozpocznie się o godz. 12.00. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia tej informacji przez prokuraturę. Pytany o termin przesłuchania byłego ministra obrony narodowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel odpowiedział: "Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. To wszystko co mam na razie do przekazania".

Przesłuchanie ma mieć związek ze śledztwem dotyczącym byłego rzecznika MON. Przypomnijmy, że Bartłomiej M. i były poseł PiS Mariusz Antoni K. zostali w styczniu zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Niedługo później w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu usłyszeli zarzuty powoływania się wspólnie na wpływy w instytucji państwowej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej w kwocie ponad 90 tys. zł. Bartłomiej M. i była urzędniczka MON Agnieszka M. usłyszeli też zarzuty przekroczenia swoich uprawnień jako funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę spółki PGZ w związku z zawartą przez nią umową szkoleniową. Według prokuratury, podejrzani doprowadzili do wyrządzenia koncernowi szkody w wysokości prawie 500 tys. zł. Wobec byłego rzecznika MON zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.