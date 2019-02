Lubnauer nie chce wspólnego klubu z Petru. Mocna krytyka lidera partii Teraz!

Katarzyna Lubnauer niezbyt przychylnie ustosunkowała się do propozycji Ryszarda Petru dotyczącej powołania wspólnego klubu Nowoczesnej i partii Teraz!. - Nie uważam, że to jest dobry pomysł. Jesteśmy przywiązani do nazwy Nowoczesna. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki - powiedziała.

W ostatnim Ryszard Petru zaapelował do Nowoczesnej o powołanie wspólnego federacyjnego klubu, który miałby się nazywać "Teraz! Nowoczesna". Do propozycji tej ustosunkowała się w porannej rozmowie RMF FM Katarzyna Lubnauer. Wygląda na to, że szefowa Nowoczesnej nie jest entuzjastką takiej koncepcji. – Wszystkie działania w polityce powinny być zrozumiałe dla wyborców. Taki jest w sumie cel polityków, żeby realizować swoje cele poprzez bycie wybieranym. Jeżeli chcemy, żeby jakiekolwiek działania były akceptowane przez wyborców to muszą je wreszcie zrozumieć – wskazała Lubnauer i dodała: "Nie byłoby zrozumiałe, gdyby Ryszard Petru, który, przypomnę, że z własnej woli wyszedł z Nowoczesnej, przy okazji ją dość mocno krytykując, nie oszukujmy się, nagle żebyśmy w tej chwili zrobili klub federacyjny". Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że nikt tak dużo nie zrobił dla osłabienia środowiska liberalnego niż Ryszard Petru. – Jest również faktem, że mamy w tej chwili czas tworzenia takiego szerokiego bloku, jakim jest Koalicja Europejska. Uważam, że czymś zupełnie naturalnym będzie, jeżeli w ramach Koalicji Europejskiej będzie również Teraz! Ryszarda Petru – dodała. Czytaj także:

Koalicja Europejska bez partii Teraz!. Petru wciąż liczy na "tango" za SchetynąCzytaj także:

Petru proponuje współpracę... Nowoczesnej