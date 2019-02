"Miejcie odwagę stanąć przed Polakami". Szydło pyta opozycję o "piątkę Kaczyńskiego"

Tomasz Poręba powiedział na konferencji, że stawką wyborów jest to, "czy pieniądze będą trafiać do polskich rodzin". – PiS mówi, że pieniądze są, będą i trafią do polskich rodzin, PO deklarowała, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie (...) Po naszej ostatniej konwencji rozpoczęła się wściekła kanonada ze strony opozycji oraz mediów ją wspierających. Usłyszeliśmy już, że chcemy zrobić z Polski drugą Grecję, zniszczyć budżet i dobrze funkcjonującą gospodarkę – wskazywał.

Podczas konferencji, na dużym ekranie za Tomaszem Porębą oraz wicepremier Beatą Szydło, można było dostrzec okładkę wtorkowego wydania "Gazety Wyborczej", w której napisano, że "PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze". Na dziennik spadła lawina krytyki, a głos w sprawie okładki zabrała również sama redakcja.

– Stawką wyborów jest to, czy będzie rządzić nadal Prawo i Sprawiedliwość, które chce, aby te wszystkie sukcesy gospodarcze wzrost gospodarczy, aby owoce wzrostu, trafiały do zwykłych ludzi, do kieszeni zwykłych Polaków – mówił Poręba podczas konferencji.

Jednocześnie Poręba przedstawił pytanie, "które dzisiaj każdy w Polsce musi sobie postawić". – Czy będziemy głosować (...) na Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że pieniądze są, pieniądze będą i pieniądze będą trafiać do polskich rodzin, czy na partię Platforma Obywatelska, czy szeroko rozumianą Koalicję Europejską, która powtarzała przez ostatnie lata, że pieniędzy nie ma i nie będzie? – pytał.

Wicepremier Beata Szydło stwierdziła, że "ze wzrostu gospodarczego mają prawo czerpać wszyscy Polacy". – Od blisko czterech lat staramy się realizować to wszystko, do czego zobowiązaliśmy się w 2015 roku. Podwyżki dla nauczycieli, dla policjantów, wzrost najniższego wynagrodzenia, czy emerytur, a także ostatnie propozycje programowe - wszystko to możliwe jest dzięki temu, że prowadzimy dobrą polityką gospodarczą, umiejętnie zarządzamy finansami publicznymi, walczymy z nieuczciwością i skutecznie likwidujemy patologie związane z wyprowadzaniem pieniędzy z budżetu – tłumaczyła.