Cenckiewicz: Nie złożyłbym kwiatów przed pomnikiem ks. Jankowskiego

Przy całej złożoności tej postaci, na jakimś etapie swojego życia, na początku lat 80. ks. Jankowski pomagał Służbie Bezpieczeństwa. I pomagał w Solidarności tym osobom, co do których ja mam wątpliwości, że walczyły o to samo o co walczyła Solidarność - mówił o ks. Henryku Jankowskim prof. Sławomir Cenckiewicz. Historyk przyznał, że nie złożyłby kwiatów przed jego pomnikiem.

Magazyn "Duży Format" opublikował w grudniu reportaż, z którego wynika, że ks. Henryk Jankowski miał być winny samobójczej śmierci nastolatki, która była z nim w ciąży, oraz że przez lata molestował nieletnich, zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Kontrowersji dotyczących księdza prałata jest jednak więcej. Mówił o nich w programie "Onet Opinie" dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN prof. Sławomir Cenckiewicz. W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem historyk przyznał, że protestował przeciwko wystawieniu pomnika ks. Jankowskiego. Jak tłumaczył, przy całej złożoności tej postaci, na jakimś etapie swojego życia Jankowski pomagał Służbie Bezpieczeństwa. – I pomagał w Solidarności tym osobom, co do których ja mam wątpliwości, że walczyły o to samo o co walczyła Solidarność – dodał. Cenckiewicz pytany był również o fakt, iż duchowny nie występował w aktach bezpieki jaki "tajny współpracownik", ale "kontakt operacyjny". Dyrektor WBH wyjaśnił, że kontakt operacyjny był drugim co do ważności w hierarchii. Pierwszym był TW. Historyk wskazywał, że sytuacja była skomplikowana ponieważ ksiądz Jankowski prowadzony był przez pion IV MSW, a ten miał nieco inne zasady rejestrowania i prowadzenia źródeł osobowych. Jak dodał, funkcjonariusze pionu IV mieli łagodniejsze zasady dotyczące werbowania i wpisywania księży na listy agentów. Gość Andrzeja Stankiewicz podkreślił, że z wieku raportów wynika, że ksiądz Jankowski był wcześniej źródłem osobowym. – Bezpieka pisze na przykład, że został przygotowany ksiądz, który wygłosi neutralne kazanie w Stoczni Gdańskiej. Jeśli ktoś porównuje kazanie ks. Jankowskiego z postawą i kazaniami ks. Hilarego Jastaka w Stoczni Gdyńskiej to jest to przepaść – powiedział. Cenckiewicz mówił również, że jego zdaniem bezpieka wykorzystywała ks. Jankowskiego do różnego rodzaju gier, takich jak np. inspirowanie konfliktów pomiędzy Lechem Wałęsą a Anną Walentynowicz. Czytaj także:

"Niech ci tchórze, którzy przyjeżdżają w nocy, przyjdą w dzień. My na nich zaczekamy". Mocne słowa Dudy