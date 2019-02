"Solidarność" stawia ultimatum. Rząd ma trzy tygodnie

Cenckiewicz: Nie złożyłbym kwiatów przed pomnikiem ks. Jankowskiego

Przy całej złożoności tej postaci, na jakimś etapie swojego życia, na początku lat 80. ks. Jankowski pomagał Służbie Bezpieczeństwa. I pomagał w Solidarności tym osobom, co do których ja mam wątpliwości, że walczyły o to samo o co...