To adaptacja słynnej powieści Waldemara Łysiaka, która ukazała się po raz pierwszy w 2000 roku. Spektakl w reżyserii Jerzego Zelnika.

Autor pragnie rozprawić się z tzw. wyborem mniejszego zła. Jest to problem etyczny, podejmowany od stuleci, ale także zjawisko psychospołeczne, z którym mierzą się od zawsze jednostki i każda władza. Po włosku „cena” to wieczerza, zaś „Cena” Łysiaka jest wyraźnym odwołaniem do Ostatniej Wieczerzy – czytamy w zapowiedzi na stronie internetowej teatru Telewizji.

Cała akcja rozgrywa się w trakcie długiej i dramatycznej nocy, w jednym pomieszczeniu, które staje się klatką bez wyjścia dla uczestników. Intryga rozgrywa się w dialogu między trzynastoma bohaterami. Każdy z nich rozmawiając z innymi mierzy się jednocześnie z własnymi lękami, odgrodzony od pozostałych uczestników wieczerzy barierą własnego ego. Sytuacja jest bez wyjścia – każdy zapłaci cenę za to, co się stało tej nocy... „Cena” jest wybitnym thrillerem, jednocześnie będącym powieścią psychologiczną, która trzyma w napięciu aż do rozwiązania, lecz z pewnością nie zakończenia konfliktu.

W obsadzie znaleźli się m. in. Marek Barbasiewicz, Sławomir Orzechowski oraz Jarosław Gajewski.