Kopacz: PiS bezczelnie ukradł elementy naszego programu

W rozmowie z Ewą Kopacz, dziennikarka TOK FM, pytała czy zdaniem byłej premier, Platforma krytykując PiS, nie krytykuje swoich własnych pomysłów. Kopacz tłumaczył jednak, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło swoje propozycje (w tym dot. „trzynastej emerytury”) modyfikując propozycje PO.

– Trzynasta emerytura to był element naszego programu, który oni po prostu, w sposób bezczelny ukradli. Nasz pomysł zamienili w swój pomysł – tłumaczyła Ewa Kopacz. – Dlaczego oni dzisiaj mówią o socjalnych obietnicach, które składają, w przededniu wyborów europejskich, a nie mówią o tym przed wyborami do polskiego parlamentu – dodała była premier.

Kopacz żartowała też, że jeśli ukaże się kolejny materiał na temat tzw. taśm Kaczyńskiego, „to niebawem dostaniemy talony na samochód albo darmowe wczasy na Majorce dla każdej rodziny”.

500 plus na każde dziecko, "trzynastka" dla emerytów

– Mamy nowy program, trudny. Pierwszy jego punkt, to 500 plus od pierwszego dziecka. Ważna sprawa to przywracanie godności, równości, ale i wolności. Wolność ma też ten aspekt, który jest w kieszeni. Człowiek, który ma pusty portfel, wolny nie jest. My te kieszenie wypełniamy. Drugi punkt tego dotyczy. To pomoc dla ludzi młodych, do 26 roku życia, bez podatku PIT dla pracowników, tego 18 proc. Mamy w planach obniżenie PIT-u pracowniczego. Czwarta sprawa, to pomoc dla emerytów. Taka "trzynastka", 1100 złotych dla każdego emeryta. Zrobimy to w tym roku – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas ubiegłotygodniowej konwencji partii rządzącej.