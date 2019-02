Italia u stóp Piątka

Awięc mamy do czynienia z fenomenem. Trzeba to sobie powiedzieć wprost, bo sposób, w jaki Krzysztof Piątek wszedł do europejskiego i światowego futbolu, w jaki podbił Włochy, niemalże przy okazji i od niechcenia, jest niesamowity. Sześć bramek w pierwszych pięciu meczach w barwach AC Milan to wynik rewelacyjny. Już dziś można się zacząć zastanawiać, czy zrobi większą karierę niż Robert Lewandowski, choć oczywiście napastnik Bayernu Monachium osiągnął do tej pory o wiele więcej.