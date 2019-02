Lider Bayer Full: Byłem molestowany przez pewnych bliźniaków. Teraz są związani z PO

Świerzyński opowiedział o swoim przeżyciu na antenie RMF FM. – Te rany są nie do zabliźnienia – powiedział muzyk. Do molestowania miało dojść w Darłówku, na koloniach szkolnych. Wokalista nie chciał jednak zdradzić nazwisk rzekomych oprawców.

"Honor ma się jeden"

Świerzyński w rozmowie odniósł się też do swojej rezygnacji z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym. – Najlepsze małżeństwa się rozstają – skwitował. Dodał, że wysłał pismo z rezygnacją i że nie jest w stanie realizować uchwał partii, a było to jego obowiązkiem. – Honor ma się jeden. Nie mogę zgadzać się z tym, co partia powie. My na dole – członkowie – stąpamy po ziemi – wyjaśnił. Lider Bayer Full podjął tę decyzję po tym, jak PSL przystąpiło do Koalicji Europejskiej, w której uczestniczą też formacje lewicowe, m.in. Zieloni. Zaznaczył, że nowe propozycje PO i pozostałych członków Koalicji o rozdziale państwa od Kościoła i wsparciu dla LGBT, są mu obce i nie może się na to zgodzić.

"Po co afiszować się z gołym tyłkiem na ulicy?"

Jak ocenił Świerzyński, „koniczynka PSL przestała być zielona, a stała się tęczowa”. – Nie rozumiem facetów porozbieranych do pół naga biegających po ulicy, całujących się, obściskujących się, mówią że to takie piękne. No nie. Patrzę na to z zażenowaniem – stwierdził wokalista, komentując w ten sposób parady równości. – Po co afiszować się z gołym tyłkiem na ulicy? – dodał.

Muzyk wyznał także, co sądzi o rządach PiS. Zostały przytoczone słowa Świerzyńskiego, że „Koalicja Europejska jest spiskiem przeciwko reformom w Polsce i legalnie wybranemu rządowi”. Piosenkarz potwierdził swoją wypowiedź i dodał, że nie głosował na PiS. – Umówmy się, przecież brałem udział w tej kampanii jako kandydat PSL. Najciekawsze było to, że po tym, jak wygrała partia rządząca PiS, wszyscy mówili, że nikt nie głosował, ale wygrali. Dlatego mówię - zostało wybrane przez naród, w związku z tym trzeba się z tym zgodzić. Jeżeli teraz Koalicja wygra - też się z tym zgodzę. Natomiast uważam, że niektóre rzeczy, które obecnie robi PiS, w szczególności ustawa o całkowitym zaniechaniu wieczystej dzierżawy - genialna ustawa! – przyznał Świerzyński. Podkreślił, że sam jest rolnikiem.

