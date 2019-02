Lubnauer mija się z prawdą ws. Nord Stream 2. Internauci ostro reagują

– Przypomnę, że zgoda na budowę Nord Stream 2 została wyrażona dopiero teraz, kiedy rządzi PiS i PiS nie potrafi stworzyć koalicji – powiedziała Lubnauer na antenie TVP Info. Gdy prowadzący rozmowę dziennikarz zaprzeczył jej słowom, dodała, że „ostateczna decyzja jest w tej chwili”.

Słowa Lubnauer wzburzyły internautów. Użytkownicy Twittera nie zostawili na szefowej Nowoczesnej suchej nitki, nazywając jej wypowiedź manipulacją i kłamstwem.

Nord Stream 2 to gazociąg biegnący z Rosji do Niemiec. Konstrukcja ciągnie się po dnie Bałtyku, omijając kraje tranzytowe – m.in. Polskę. Inwestycja wzbudza kontrowersje polityczne. Przeciwnicy projektu twierdzą, że to czynnik uzależniający Europę od Rosji. Pominięcie Polski i krajów bałtyckich również jest przedmiotem krytyki.

ba