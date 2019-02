Sondaż: Czy Polacy chcą 500+ na pierwsze dziecko?

Sondaż na temat rozszerzenia flagowego programu PiS opublikował serwis rp.pl. Okazuje się, że aż 55 proc. respondentów pozytywnie ocenia pomysł partii rządzącej, by świadczenie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Negatywnie o rozszerzeniu 500+ wypowiedziało się 32 proc. badanych. Niezdecydowanych w tej kwestii pozostaje 13 proc. ankietowanych.

Częściej zwolennikami rozszerzenia programu są kobiety (56 proc.) w przedziale wiekowym 35-49 lat (59 proc). Większość pozytywnie oceniająca posiada najniższy poziom wykształcenia (65 proc.). Zwolennicy 500+ na pierwsze dziecko to także osoby o dochodzie netto od 1001 do 2000 złotych (64 proc.), a także mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców) oraz wsi (60 proc.).

Sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości ma ulec rozszerzeniu od 1 lipca. Wcześniej świadczenie przysługiwało od drugiej pociechy. Przyznanie pieniędzy również na pierwsze dziecko to punkt tzw. "piątki Kaczyńskiego". – W 2015 roku nie mogliśmy wprowadzić tego programu, bo nie było możliwości finansowych - była luka VAT-owska – wyjaśniała Beata Mazurek, rzecznik PiS. – Jesteśmy dobrymi gospodarzami, potrafimy tymi pieniędzmi zarządzać i dziś te pieniądze są i możemy je przekazać Polakom – dodała.

Sondaż dla rp.pl przeprowadziła agencja SW Research w dniach 26-27 lutego 2019 roku. Próba reprezentatywna dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania obejmowała 800 osób.

