Skandaliczny wpis dziennikarza "Wyborczej"

Liderzy koalicji narodowo-wolnościowej Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Piotr Liroy-Marzec oraz Robert Winnicki zaprezentowali podczas wczorajszej konferencji oficjalną nazwę swojego komitetu wyborczego: To "Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy". Nową siłę polityczną w osobliwy sposób postanowił skomentować dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski.

"Nareszcie,wszystkie małpy w jednym zoo....." – napisał na Twitterze. W komentarzu przeprosił "wszystkie małpy, które poczuły się urażone" tym porównaniem.

"Zrobiłem sobie zrzut ekranu na wypadek gdyby ktokolwiek z GazWybu chciał jeszcze kiedykolwiek kogokolwiek pouczać ws. siania nienawiści, dehumanizacji itd." – skomentował prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki. – To jest objaw słabości i paniki, że powstaje realna narodowo-wolnościowa opcja polityczna. Słusznie się obawiacie. Bo będziemy robić swoje, a nie to, co podyktuje nam Czerska – napisała za kolei Kaja Godek.

Komentarzy wyrażających oburzenie było jednak więcej: