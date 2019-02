Kiedy wniosek o autolustrację? Woyciechowski przypomina obietnicę Malinowskiego

Piotr Woyciechowski ujawnił na łamach tygodnika "Do Rzeczy" (nr 4/307), że Andrzej Malinowski, który od 18 lat stoi na czele Pracodawców RP, był w latach 1983–1990 niejawnym współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego (AWO) o pseudonimie "Roman".

W numerze "Do Rzeczy" (nr 5/308) opublikowaliśmy oświadczenie Malinowskiego, który zaprzeczył ustaleniom Woyciechowskiego i stwierdził, że jego teczka została sfabrykowana przez PRL-owskie służby. Szef Pracodawców RP zapowiedział też, że wystąpi do Instytutu Pamięci Narodowej o autolustrację. "O wynikach poinformuję niezwłocznie, a do tego czasu nie zamierzam więcej komentować tej sprawy" – napisał Malinowski w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu. W reakcji na zapowiedź autolustracji autor tekstu, Piotr Woyciechowski, wyraził nadzieję, że prezydent Pracodawców RP "niezwłocznie" dotrzyma swojej obietnicy.

Od zapowiedzi Malinowskiego minęło sporo czasu. "Teraz czekamy na spełnienie obietnicy złożonej publicznie przez Andrzeja Malinowskiego prezydenta @PracodawcyRP i felietonisty @rzeczpospolita. Już w styczniu deklarował złożenie wniosku o autolustrację w związku z ujawnioną teczką wsp. #Roman" – napisał na Twitterze Piotr Woyciechowski. Pytanie padło w kontekście oświadczenia lustracyjnego, jakie złożył były szef NFOŚiGW Kazimierz Kujda.