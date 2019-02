Prof. Modzelewski: Najłatwiej zarobić na tworzeniu prawa

Prof. Modzelewski był dzisiaj gościem audycji Antoniego Trzmiela, szefa portalu DoRzeczy.pl oraz dziennikarza Telewizji Polskiej.

– Agnieszka Królikowska była pierwszą osobą, która wniosła istotną i pozytywną zmianę w funkcjonowaniu resortu finansów. Jej zdystansowany stosunek do takich "wynalazków lobbystycznych" jak odwrócony VAT pokazuje, że wie co mówi, nie realizuje cudzych interesów. Nie jest interesariuszem tych, którzy nie lubią płacić VAT, a to najlepiej robić rękoma ustawodawcy – mówił wykładowca UW o byłej wiceminister finansów w rządzie PO-PSL.Polityk niedawno przyznała przed komisją ds. VAT, że obejmując stanowisko zdawała sobie sprawę z wyłudzeń podatku.

Prof. Modzelewski podkreślił, że lobbyści starali się przez lata wpływać na kształt prawa, aby nie musieć płacić VATu. – To jest główny biznes, biznes legislacyjny. Najłatwiej zarobić na tworzeniu prawa. To nie jest żadne odkrycie. Liberalizm polega na prywatyzacji państwa. Państwo staje towarem, wszystko staje się towarem, wszystko można kupić – przekonywał gość Polskiego Radia.

"Te zadanie przerosło polityków"

W dalszej części rozmowy wykładowca UW podkreślił, że idea, aby politycy unijni kształtowali podatek VAT we wszystkich państwach członkowskich przerósł unijnych dygnitarzy. – Unia ma swoją czarną kartę w kształtowaniu tego zła, które upowszechniła. Te zadanie przerosło polityków. To jest chyba za trudne dla współczesnej klasy politycznej. Zharmonizować tak trudne podatki w tylu państwach to jest po prostu niewykonalne. Jeśli się to robi, to mamy lukę liczoną w setkach miliardów euro – ocenił Modzelewski.

Profesor tłumaczył też na czym polega system oszustwa w kwestii odwróconego VAT-u. Wykładowca wskazał, że przeciętny Kowalski płaci VAT podczas zakupów, podatek jest następnie przekazywany przez sklepy do urzędu skarbowego, ale stąd pieniądze są wypłacane lobbystom, którzy zapewniają sobie odwrócone obciążenie na podstawie fałszywej faktury. Prowadzi to do sytuacji, w której lobbystom wypłaca się pieniądze, które wpłacił kto inny.

– Politycy tamtego okresu mówią językiem lobbystów, bo tak naprawdę nie wiadomo, kto był ważniejszy czy minister czy jego doradca – ocenił prof. Modzelewski.

