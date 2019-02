6,6 mld zł nadwyżki w budżecie po styczniu

Dochody podatkowe okazały się wyższe ok. 7,9 proc. rok do roku, czyli 2,6 mld zł. Dochody z VAT wzrosły o 12,6 proc. (tj. ok. 2,3 mld zł), z akcyzy – o 10,3 proc. (tj. ok. 0,6 mld zł), z PIT - o 15,4 proc. (tj. ok. 0,9 mld zł), z CIT – o 2,8 proc. (tj. ok. 0,1 mld zł), z podatku bankowego - 4,7 proc. – wylicza resort finansów.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2019 r. wyniosło 32,1 mld zł, tj. 7,7% planu. W stosunku do roku 2018 (26,6 mld zł) przekazano więcej o 5,5 mld zł, tj. 20,7%, głównie w zakresie rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,6 mld zł) oraz w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,5 mld zł).

Budżet państwa pierwszy miesiąc zakończył nadwyżką w wysokości 6,6 mld zł.

Czytaj także:

Dramatyczny wpis polskiej windsurferki. Za krytykę Trzaskowskiego, chcą jej odebrać medale i wyrzucić z klubuCzytaj także:

Przełom ws. zabójstwa Jolanty Brzeskiej? Jest ekspertyza 3D