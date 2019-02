Neumann o molestowaniu lidera Bayer Full: Wiele słyszałem pomówień i oszczerstw ludzi, chcących się przypodobać obecnej władzy

– Byłem molestowany przez bliźniaków, teraz związanych z kręgami Platformy Obywatelskiej. Miałem wtedy 11 lat. Na pewnego rodzaju spotkaniach politycznych zobaczyłem dwóch panów. To były bliźnięta – wyznał w Polsat News Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full. Ocenił też rządy PiS i politykę Koalicji Europejskiej. W ostatnich dniach piosenkarz opuścił szeregi PSL.

– Jeżeli chce być w polityce, odchodzi ze strony proeuropejskiej, prodemokratycznej, bo nie podoba mu się ten kierunek i widzi dla siebie miejsce po drugiej stronie, to może coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy znajdzie się na listach PiS dzisiaj, czy za pół roku – komentował dziś Neumann w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Rzucanie takich oszczerstw, pomówień bez podawania konkretów jest czymś nieprzyzwoitym. (...) To rzucanie błota na formację. Ja słyszałem człowieka, który mówił, że Platforma Obywatelska go skrzywdziła i zabił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Teraz ktoś mówi, że dwóch ludzi związanych z PO go skrzywdziło i nie powie kto to. Rozumiem, że to jest kampania – dodał.