Urzędnik Ministerstwa Środowiska zatrzymany przez CBA

Prof. Kucharczyk o hejcie wobec Klepackiej: Metoda iście bolszewicka

Przypominają się czasy sowieckie, gdy ludzie byli zmuszani by „dobrowolnie” nie przyjmować literackiej nagrody Nobla bo godzi w jedynie słuszną ideologię. Tu mamy próbę zmuszenia do takiego konformizmu. To niestety nie pierwszy taki...