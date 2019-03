Zdrapka Wielkopostna – propozycja na Wielki Post

Kiedy po raz pierwszy Zdrapka przywędrowała do Polski z Irlandii była literalnie przetłumaczonym kalendarzem wielkopostnym. Pierwsza edycja była próbą na żywym organizmie, badaniem, czy takie narzędzie modlitwy jest komukolwiek potrzebne. Owoce, które przyniosła, pokazały, że potrzebujemy czegoś, co pomoże bardziej świadomie przeżywać Post, nie tylko w czasie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, ale codziennie wśród swoich najbliższych.

Czym jest Zdrapka Wielkopostna?

Zdrapka Wielkopostna to 40 ćwiczeń dla ducha i ciała przeznaczonych na Wielki Post, umieszczonych na papierowej planszy zakrytej zdrapką. Zadania są przemodlone, przemedytowane i mają kościelne imprimatur. Każdego dnia odkrywamy pole, na którym jest zadanie związane z trzema filarami Wielkiego Postu – postem, jałmużną i modlitwą. Pomocą w realizowaniu danego zadania są materiały umieszczane na stronie www.zdrapkawielkopostna.pl, dostępne również na Facebooku i kanale YouTube. Do aktywnego komentowania i pogłębiania zadań włączyli się „znani i lubiani”. W tegorocznej edycji aż 7 zadań dotyczących bliskości będzie komentował Jacek Pulikowski

Zdrapka jest przede wszystkim narzędziem duchowym pomocnym w zmianie własnego życia, porządkowaniu relacji z Bogiem i z ludźmi. Wyzwala energię do podjęcia działania i dokonania zmiany „tu i teraz”. Prostota Zdrapki i jej konkretne namacalne działanie przyciąga coraz więcej użytkowników w Polsce i na świecie. W roku 2018 dotarła już do setek tysięcy osób: w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Australii, Syberii, Afganistanie i Kazachstanie. Wersja polska rozprzestrzenia się wszędzie tam, gdzie obecni są Polacy. Wyzwania zdrapkowe podejmują indywidualne osoby, rodziny, klasy, szkoły, zakłady pracy, wspólnoty i parafie. Dla najmłodszych wydrukowana została Zdrapka w większym formacie, by cieszyła nie tylko wyzwaniami, ale również formą.

OGINI.org

W Wielkim Poście 2019 z inspiracji organizatora – polskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community – CLC), będącej członkiem wspólnoty światowej, ruszą pierwsze edycje Zdrapki w Hongkongu, Makau i na Tajwanie – po chińsku i mandaryńsku. Tam organizatorami są wspólnoty lokalne CLC. Globalny projekt przyjął nazwę OGINI.org, jest to anagram hiszpańskiej formy imienia św. Ignacego, bo to właśnie w Ćwiczeniach Duchowych tkwi jego źródło.

Celem nadrzędnym Zdrapki Wielkopostnej jest odkrycie przez rekolektanta bliskości Boga, który kocha za nic, i odpowiedź na Jego miłość. Cele kolejne to pomoc chrześcijanom w przeżyciu Wielkiego Postu w refleksji, większym zrozumieniu własnej wiary i uświadomieniu, że chrześcijaństwo można świadomie praktykować w codziennym zabieganiu. Zaletą akcji jest swoiste prowadzenie uczestników przez każdy dzień Postu, aż do Świąt Wielkanocnych. Dlatego to dobre narzędzie modlitewne dla osób, które nie mają pomysłu na przeżycie Postu.

Zdrapka 2019

Przesłanie na rok 2019 brzmi „Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha”. Odpowiada ono na hasło programu duszpasterskiego na lata 2017-2019. Tegoroczna edycja nawiązuje również do słowa–klucza w nauczaniu papieża Franciszka gaudium – radość i papieskich dokumentów mówiących o radości z życia przy Jezusie Chrystusie. Premiera tegorocznego wizerunku Zdrapki odbyła się 13 lutego.

W tym roku również rusza nowa formuła: OPEN SOURCE – organizatorzy zapraszają wszystkie media, społeczności, blogerów do publikowania zadań i swoich wielkopostnych challengy pod patronatem Zdrapki Wielkopostnej. A wszystkich jeszcze wahających się zapraszają do nabycia zdrapki na www.zdrapkawielkopostna.pl i włączenia się w ogromną światową wspólnotę rekolekcyjną.