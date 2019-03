Była zastępczyni RPO dołącza do Wiosny Biedronia. "Wszystkie ręce na pokład"

O wstąpieniu Spurek do ugrupowania Roberta Biedronia spekulowano od kilku miesięcy. Zastępczyni Adama Bodnara miała kilka dni temu złożyć rezygnację ze stanowiska – podał serwis 300polityka.pl.

Podczas konferencji prasowej Spurek stwierdziła, że najważniejsze są dla niej takie wartości jak równość, solidarność czy sprawne państwo.

Polityk zaapelowała również do premiera Morawieckiego oraz wicepremier Szydło ws. zapowiadanego protestu osób niepełnosprawnych.

– Apeluję do premiera Morawieckiego oraz Beaty Szydło, także jako do kobiety: zacznijcie rozmawiać, zacznijcie działać. Zróbcie wszystko, żeby nie doszło do kolejnego protestu osób z niepełnosprawnościami – przekonywała Spurek.

