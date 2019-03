Lider Obywateli RP wbija szpilę opozycji: Mogą być równie źli jak kolejna kadencja PiS

Polska dołączyła do skargi PGNiG na ugodę KE z Gazpromem

Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o dołączenie do skargi PGNiG na ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. Wcześniej o takim samym kroku zdecydował rząd Litwy. Wcześniej do skargi dołączyła też działająca w Bułgarii...